Vandenõuteooriaid levitav USA vabariiklane lõhestab erakonna ridu

McConnell ütles esmaspäeval, et «pööraste valede ja vandenõuteooriate» levitamine on erakonna jaoks kui vähkkasvaja. McConnell ei maininud mitme USA väljaande avaldatud kommentaarides Greene'i nime, kuid adressaat oli ilmne.

«Keegi, kes on vihjanud, et Pentagoni ei sööstnud lennuk 11. septembril, et kohutavad koolitulistamised olid lavastatud ja et Clintonid korraldasid John F. Kennedy noorema lennuõnnetuse, ei ela reaalsuses. Sel pole midagi pistmist väljakutsetega, millega Ameerika pered silmitsi seisavad,» lausus McConnell.

Greene'i toetab samas ekspresident Donald Trump, kes on talle ka helistanud. Greene'i sõnul kohtub ta ekspresidendiga peatselt Floridas.

«Ta toetab mind sajaprotsendiliselt,» kiitles Greene parempoolses telekanalis OAN.

Greene on levitanud erinevaid vandenõuteooriaid sotsiaalmeedias. Muu hulgas väitis ta paari aasta eest, et California laastavad metsapõlengud süüdati Rotschildi juudi suguvõsale kuuluva kosmoselaseriga eesmärgiga sillutada teed raudteeprojektile. Ta jagab ka QAnoni liikumise väiteid, et Trump juhib üleilmset võitlust pedofiiliavõrgustiku vastu, mille eesotsas on juhtivad demokraadid, ärimees George Soros ja mitmed Hollywoodi tähed.

Greene toetab ka Trumpi tõendamata väiteid valimispettusest ning on laikinud sotsiaalmeedia postitusi, milles nõutakse esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosi ja teiste demokraatide hukkamist.

Esindajatekoja juhtivad vabariiklased on Greene'i veidrate sõnavõttude koha pealt üldiselt suu pidanud. Demokraadid aga on esitanud resolutsioonieelnõu, mille kohaselt tuleks Greene esindajatekoja haridus- ja eelarvekomisjonidest välja visata. Eelnõu võib ka läbi minna, sest selleks on vaja kojas lihthäälteenamust, mis demokraatidel on olemas.

Nõutud on ka Greene'i kõrvaldamist esindajatekojast üldse, kuid selleks oleks vaja ebatõenäolist kahekolmandikulist enamust.