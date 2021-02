Maailmas on kassidelt koroonaviirust leitud varemgi, kuid siinses piirkonnas üksnes Lätist, ütles ta. Samas on leitud koroonaviiruse antikehi mitmelt hiirekuningalt.

Dumpis lisas, et kass ei jäänud Läti piirile pidama, vaid on nüüdseks jalutanud Eestisse. See pidi juhtuma hiljaaegu, sest kassidelt võetud proove analüüsiti 31. jaanuaril. Kokku võeti proov 240 kassilt, kellest mõned olid koroonaviirusesse nakatunud inimeste lemmikloomad.