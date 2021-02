USA idarannikut tabas võimas lumetorm, maha sadas pool meetrit lund

Pennsylvania ja New Jersey osariigis sadas paiguti kuni pool meetrit lund ning kardetavasti sajab sama palju maha ka New Yorgis. Lumetorm ja -sadu jätkuvad ilmselt kolmapäevani.

New Yorgis ja New Jerseys kuulutati välja eriolukord ning soovitati reisimist vältida. New Yorgi metroo maapealsete lõikude liiklus peatati teisipäeva õhtuni ning tühistati sadu New Yorgi, Bostoni, Philadelphia ja Washingtoni lennuväljale saabuma pidanud lende.