Vene kohus mõistis Aleksei Navalnõile kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse reaalse vangistuse

Kuna ta on istunud ligi aasta koduarestis, tuleb tal üldrežiimiga paranduskoloonias trellide taga veeta kaks aastat ja kaheksa kuud.

Kohtuprotsessil võis kuulda Navalnõi jõulist sõnavõttu tema suhtes algatatud nõiajahi tegelike põhjuste kohta. Tema sõnul on selle kõige taga «vihane mees punkris», president Vladimir Putin, keda Navalnõi olevat enda sõnul ellujäämisega solvanud.

Ta nimetas Putinit «Vladimir Aluspüksimürgitajaks», viidates paljude Vene tsaaride ajaloolistele lisanimedele. Navalnõil õnnestus detsembris tehtud petukõnes meelitada Vene julgeolekuteenistuse (FSB) töötajalt välja ülestunnistus, et närvimürki Novitšok pandu tema aluspükstesse.

Navalnõi lõpetas oma kõne tõdemusega, et ei tunnista kohut ja nõudis enda viivitamatut vabastamist.

Navalnõi kaitse tõrjus süüdistusi, rõhutades, et Navalnõi oli olnud koomas ja haiglaravil Saksamaal. Lisaks oli tema asukoht Vene ametiisikute vastupidistest väidetest hoolimata alati teada.

Euroopa Inimõiguste Kohus on varem nimetanud Navalnõi varasemat, 2014. aasta karistust meelevaldseks ja ebaõiglaseks

Navalnõi ütles kohtus, et temavastase menetluse eesmärk on heidutada president Putini vastaseid.

«Peamine sellel protsessil on hirmutada suurt hulka inimesi, nii see asi töötab. Nad panevad ühe isiku trellide taha, et heidutada miljoneid.»