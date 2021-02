Välisminister Liimets: Eesti mõistab jõuliselt hukka riigipöörde Myanmaris

«Eesti mõistab jõuliselt hukka riigipöörde Myanmaris ning kutsub sõjaväe haarangute käigus kinni peetud inimesi viivitamata ja tingimusteta vabastama. Asjade äkiline käik on väga kahetsusväärne ning me kutsume Myanmari sõjaväge (Tatmadaw) järgima 2008. aasta põhiseadust ja võimaldama parlamendil ja kõigil selle valitud liikmetel töötada. Myanmari rahvas on valinud demokraatia, nende valikut tuleb austada ja parlament peab uuesti rahumeelselt kogunema.»

«Viimaseid arenguid arvestades on olukord saanud väga kiireloomuliseks küsimuseks kogu rahvusvahelise kogukonna jaoks. Kutsume kõiki relvajõude Myanmaris üles taas rahuprotsessile pühenduma. Kohustus kaitsta tsiviilelanikke ning pidada kinni rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja inimõigusi käsitlevast õigusest on äärmiselt tähtis. COVID-19 kriisi ajal on veelgi olulisem tagada, et humanitaarabi jõuaks kohe turvaliselt ja takistamatult kõigisse konfliktipiirkondadesse, ning et kaotatakse piirangud Myanmari rahva liikumisvabadusele. Ootame, et Myanmar täidaks täielikult Rahvusvahelise Kohtu 2020. aasta 20. jaanuari määrust ning võtaks oma volituste piires meetmeid, et peatada jõhkrad massikuriteod rohingjade vastu.»