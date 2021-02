Miks ei viibi Navalnõi kohtuprotsessil Eesti esindajat?

Välisministeerium selgitas Postimehele, et ministeerium ja Eesti saatkond Moskvas jälgivad tähelepanelikult Venemaa poliitilisi arenguid, sh. Navalnõi kohtuprotsessi ja tema kinnipidamisega seotud sündmuseid. Lisaks, et kohtuprotsesside jälgimised on tavapärane Euroopa Liidu liikmesriikide poolt kokku lepitud praktika, mis toimuvad Euroopa Liidu delegatsiooni koordineerimisel. Ning viimaseks selgituseks lisati, et Eesti saatkond Moskvas mälestas täna traditsiooniliselt Tartu rahu aastapäeva Novodevitšje kalmistul Tartu rahu läbirääkimiste Nõukogude Venemaa delegatsiooni juhi Adolf Joffe haual.