USA transpordiministriks kinnitati Pete Buttigieg

39-aastane Buttigieg on ka üks nooremaid inimesi, kelle senat on ministriametisse kinnitanud. Teda toetas 86 senaatorit ja vastu hääletas 13.

Senati enamuse liider Chuck Schumer ütles enne hääletust: «Härra Buttigieg panustab töö tegemisse mõlema poolega, et parandada raudteid ja transiiti, maanteid ning maakogukondi, linnu ja kõike selle vahel.»

Biden on ärgitanud senatit tema valitsuse liikmeid kiirelt heaks kiitma, kuna riik on COVID-19 pandeemia tõttu kriisis. Haiguspuhangu ohjeldamiseks on president väljastanud täitevmääruse, mis teeb kohustuslikuks maskikandmise lennukis ja ühistranspordis.