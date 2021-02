Holland pikendab mitmeid koroonapiiranguid 2. märtsini

Rutte kinnitas samas, et algkoolid taasavatakse 8. veebruaril ning et ka mõned kauplused võivad järgmisel nädalal uksed avada tellimuste vastuvõtmiseks.

Üldised piirangud, mis peaksid lõppema 9. veebruaril, on olnud karmid. Suletud on kõik haridusasutused, mitteelutähtsad kauplused, baarid ja restoranid. Inimesed võivad kodus vastu võtta vaid ühe külalise päevas.

«Koos valitsusega oleme täna jõudnud järeldusele, et on möödapääsmatu, et praegust lukusolemist tuleb peaaegu täielikult pikendada vähemalt 2. märtsini,» ütles Rutte pressikonverentsil.