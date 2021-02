Austraalias Perthi lähedal lõõmav maastikupõleng on hävitanud 71 kodu

Teadaolevalt ei ole keegi põlengus kannatada saanud.

«Inimestele, kes on kaotanud oma kodud, see on nendele laastav. Meie mõtted on nendega,» ütles Lääne-Austraalia tuletõrjeülem Darren Klemm.

Kolmapäeval võivad tugevad tuuleiilid põlenguala veelgi laiendada.

Kuna tulepiir liigub läände rohkem asustatud piirkondade poole, kutsus Klemm sealseid elanikke kiiresti tegutsema, et potentsaalselt ohtliku põlengu eest pääseda.

«See, mida me ei taha, on inimeste otsustamatus, kas nad peaksid evakueeruma või mitte, kui me nõuame neilt evakueerumist,» ütles ta. «Evakueerumine ületab iga karantiininõude, mis neil inimestel võib olla.»

Esmaspäeval puhkenud tulekahju piirkonnast on juba pagenud sajad inimesed. Paljud neist on leidnud peavarju evakuatsioonikeskustes ning võimud on väljendanud kergendustunnet, et seni pole teada antud ühestki surmajuhtumist.

Maastikupõlengu suits kattis teisipäeval umbes 30 kilomeetrit läänes asuvat Perthi.

Õhutemperatuur peaks tõusma kolmapäeval 35 kraadini, enne kui troopilise tsükloni riismed võivad tuua vihma ja jahedama ilma.

Tulekahju kustutab üle 200 tuletõrjuja, neid aitab ka üks kustutuslennuk.

Samal ajal alustab Perthis ja selle ümbruses umbes kaks miljonit inimest oma kolmandat päeva kodus.