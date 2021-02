Riho Terras: Euroopa tegevusetus muudab Venemaad ainult julgemaks

«Venemaa korrumpeerunud ja oma rahvast terroriseeriv režiim kasutab ära seda, et nad on oluline energiatoorme tarbija Euroopale. Nad üritavad sundida rahvusvahelist kogukonda leppima olukorraga, kus inimõigused ja demokraatia on kõrvale heidetud, sest suhted Venemaaga on vajalikud,» selgitas ta. Terrase sõnul sellise teguviisi aktsepteerimine Euroopa Liidu poolt muudab Venemaad ainult julgemaks.