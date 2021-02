Euroopa Liit eraldab neli miljardit eurot võitluseks vähiga

Tervishoiuvolinik Stella Kyriakides kuulutas vähist jagusaamise plaani välja ülemaailmse vähipäeva eel ning ütles, et selle eesmärk on kindlustada kõigile Euroopa Liidu kodanikele ühesugused ellujäämise väljavaated olenemata liikmesriigist, kus nad elavad.

Kyriakidese sõnul on lubamatu, et ELis on ligipääs ennetusprogrammidele riigiti erinev ning eri tasemel on ka varajane diagnoosimine, haiguse tuvastamine, ravi ja ellujäämisvõimalused.