Biden külastab USA välisministeeriumi

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki, kes varem töötas samal ametikohal välisministeeriumis, ütles, et Bideni visiit «keskendub suuresti tema soovile tänada mehi ja naisi, kes on diplomaadid, tsiviilametnikud, kes on selle institutsiooni süda ja hing, ning, otsesõnu, meie valitsus».