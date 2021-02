Moskva politsei piinas vahistatud meeleavaldajaid

Ööl vastu teisipäeva tulid protestijad tänavatele mitmes Venemaa linnas, et toetada Navalnõid pärast seda kui Moskva kohus mõistis mehele kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse.

Politsei reageeris Moskvas sellele vägivaldselt ja üle tuhande inimese vahistati. Nende hulgas oli ka 21-aastane Aljona Kitajeva, kes teatas hiljem, et teda hirmutati ja peksti vahi all olles, samuti ähvardati teda elektrilöökidega. Sellest saadik on ka mitmed teised kinnipeetavad kirjeldanud kuritarvitamisest Moskva politsei poolt.