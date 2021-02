Hiina valitsus on mõnda aega väljendanud muret, et sealsed meessoost kuulsused ei ole enam tugevad ja atleetikud figuurid, näiteks vapruse eest autasustatud sõjakangelased. Aina enam on kuulsust kogunud hoopis noored lauljad, kes pööravad suurt tähelepanu oma välimusele. Jalgpallifännist president Xi Jinping on aga pikka aega pidanud oluliseks, et peale kasvaks uued ja edukamad sporditähed, kes Hiina noortele eeskuju näitaksid.