Stoltenberg: Afganistani jäämise peavad NATO riigid otsustama ühiselt

«Me seisame keerulise otsuse ees ja peame langetama selle ühiselt. Mõte on selles, et kaotusi ja raskusi tuleb sõltumata sellest, kuidas me otsustame,» vastas Stoltenberg pressikonverentsil küsimusele NATO väe Afganistanist väljaviimise kohta.

«Minu üleskutse liitlastele on järgmine: mida ka me ei otsustaks, peame tegema seda koos. Me läksime Afganistani koos, me peame koos koordineerima seal viibimist ja kui saabub paslik aeg, peame sealt ka lahkuma koos,» rõhutas peasekretär.