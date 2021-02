Läti pikendab eriolukorda, kuid liikumiskeeld võidakse kaotada, sest selle jõustamine on politsei surve alla pannud. Leedu pole aga alates tänasest enam kõige hullemas koroonaolukorras Baltimaa.

Läti

Lätis lisandus viimase ööpäevaga 742 koroonanakkuse juhtu ja suri 31 Covid-19 haiget, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus. Ööpäevaga tehti 11 818 koroonatesti, millest 6,3 protsenti andis positiivse tulemuse. Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 69 400 inimest, surnud on 1281 inimest. Viimase 14 päeva nakkusnäitaja on 560,4 juhtu 100 000 elaniku kohta.