Navalnõi kutsus venelasi võimulolevaid vargaid kukutama

Korruptsioonivastane aktivist kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil Instagram, et Vene võimud jäävad ametisse vaid siis, kui venelased kardavad. «Me peame ületama hirmu, me võime vabastada oma kodumaa käputäiest varastest, kes on võimul. Teeme seda. Me peame seda tegema.»