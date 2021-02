Biden lubas diplomaatia tähtsustamist ja suuremat seotust maailmaga

«Ameerika on tagasi. Diplomaatia on tagasi. Teie olete kõige selle keskmes, mida kavatsen teha,» ütles Biden koos asepresident Kamala Harrisega diplomaate tervitades.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles, et Bideni visiit «keskendus suuresti tema soovile tänada mehi ja naisi, kes on diplomaadid, tsiviilametnikud, kes on selle institutsiooni süda ja hing, ning, otsesõnu, meie valitsus».

«See on meeskond, mis peegeldab tõsiasja, et Ameerika on tagasi. Valmis juhtima maailma, mitte sellest tagasi tõmbuma,» märkis Biden tollal. President lubas edendada koostööd kogu maailmas ja tõdes, et Ühendriigid ei saa lahendada üleilmseid probleeme üksi.