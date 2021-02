USA rahvaesindaja kaotas vandenõuteooriate tõttu koha kahes komitees

Greene ise kinnitas, et ei usu vandenõuteooriaid, kuid tundis nende vastu huvi ja esitas küsimusi. Poliitiku sõnul on tegemist järjekordse näitega nõndanimetatud tühistamiskultuurist.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell on öelnud, et «pööraste valede ja vandenõuteooriate» levitamine on erakonna jaoks kui vähkkasvaja. McConnell ei maininud mitmes USA väljaandes avaldatud kommentaarides küll Greene'i nime, kuid adressaat oli ilmne.