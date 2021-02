Uurimuse «Kesk- ja Ida-Euroopa hääled» Läti aruandes on kirjas, et ligi pooled (43 protsenti) lätlastest arvavad, et maailma juhivad salagrupeeringud. Samas kõigest 25 protsenti vastanutest tunnistas, et nad usuvad vandenõuteooriatesse.

Uuring leidis ka antisemitismi, 29 protsenti vastanutest arvas, et valitsused ja institutsioonid on juutide poolt salaja kontrollitud ning et neil on liiga palju võimu. Ka Brüsseli võimu hinnati kõrgena, 63 protsendil inimestel oli arvamus, et Läti ei saa Euroopa Liidus toimuvat mitte kuidagi mõjutada.