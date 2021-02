Myanmaris vahistati kukutatud liidri Suu Kyi «parem käsi»

79-aastane Win Htein on kauaaegne NLD aktivist, kes on varemgi sõjaväehunta vastu võitlemise eest pikalt kinni istunud.

Enne vahistamist ütles ta kohalikule meediale, et sõjaväeline putš «ei olnud arukas» ja et selle juhid on võtnud riigi jaoks vale kursi.