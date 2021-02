ÜLEVAADE ⟩ Mida arvavad Eesti eurosaadikud Josep Borrelli Moskva-visiidist?

Paraku eeldab diplomaatiline suhtlus ka võimekust ja soovi oma eesmärke saavutada. Borrelil ei paista olevat kumbagi – ei võimekust ega soovi midagi saavutada. Seda tõestas ka tema hambutu pressikonverents Lavroviga, kus venelased pehmelt öeldes loputasid ta läbi.

Seda enam on see muret tekitav, kuna Eesti välispoliitiline uus suund, mida esindab välisminister Liimets, paistab selgelt olevat oma välispoliitika täielik allutamine ELi välispoliitikale. ELi välispoliitika juht on aga paraku end tõestanud nõrga diplomaadina, mis kindlasti peaks üles äratama ka viimased föderalistid Eestis, kes laulavad mantrat Euroopa väärtustest ja ühisest poliitikast.

FOTO: SILLE ANNUK

Marina Kaljurand, SDE, S&D

Borrell jättis kasutamata võimaluse seista sirge seljaga Euroopa väärtuste eest, mõista hukka inimõiguste rikkumine Venemaal ja toetada Vene opositisooni.

Ta ei öelnud otseselt midagi väga valesti, aga ta jäi praktiliselt kõiges Lavrovi varju ja üldmuljena jäid pressikonverentsil kõlama Vene seisukohad. Igaühele, kes natukenegi Venemaad tunneb, on selge, et Venemaa püüab taolisi kohtumisi oma huvides ära kasutada ja Lavrov on väga kogenud diplomaat.

Ma ei tea, kas Borrell ei osanud, ei tahtnud või ei julgenud anda selgeid ja konkreetseid vastuseid. Paaril korral oli lihtsalt hale vaadata, kui hätta ta jäi, näiteks rääkides Kuubast või Lätist. Lavrovi ja Borrelli pressikonverents oli justkui halb meenutus kurikuulsast Putini ja Trumpi pressikonverentsist. Eriti traagiliseks muutis vaatepildi see, et samal ajal ja samas linnas oli Navalnõi uute süüdistustega kohtu ees.

Mul on Borrelli pärast piinlik nii eurooplaste ees, aga veelgi rohkem - Venemaa oositsiooni ja tsiviilühiskonna ees.

FOTO: Mihkel Maripuu

Yana Toom, Keskerakond, Uuenev Euroopa

Ma saan aru kolleegide pettumusest, kuigi jagan seda vaid osaliselt. Nimelt selles osas, et Borelli sõnum taaskord näitas, millisel määral Euroopa parlament tegelikult määrab ELi poliitikat.

Antud juhul meie roll on nullilähedane - alles kaks nädalat tagasi kutsus parlament üles karmistama sanktsioone (mina jäin erapooletuks). Kui vaadates olukorda peab endale aru andma, et selle visiidi võtmesõnaks on vaktsiin.

Bloomberg väidab, et majanduse taastamiseks on vaja vaktsineerida 75 protsenti elanikkonnast. Tänase tempo juures see nõuab ELilt kaks-kolm aastat (näiteks USA-lt - 11 kuud). Usun, et Borell tuli Moskvasse just sellise Euroopa Komisjoni mandaadiga, mille raames ta tegutses. Seda nimetatakse poliitiliseks pragmaatilisuseks.

FOTO: Erik Prozes

Sven Mikser, SDE, S&D

Borrell esindab koolkonda, mis leiab, et vaatamata erimeelsustele tuleb Venemaaga kõnelda. Keegi ei vaidlegi, et suhelda tuleb. Küsimus on, milliselt positsioonilt.

EL on demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse ning reeglitel põhineva multilateraalsete maailmakorra juhtiv eestkõneleja. Venemaa on riik, mis on lähiminevikus sõjaliselt rünnanud kahte naaberriiki ja okupeerib jätkuvalt osa nende suveräänsest territooriumist. Riik, mis järjekindlalt rikub rahvusvahelisi lepinguid. Riik, kus valitseva režiimi oponendid peavad kartma elu pärast nii kodu- kui välismaal ja kus neid võidakse rünnata isegi rahvusvaheliselt keelatud keemiarelvadega.

Sellise režiimiga peab EL suhtlema karmilt ja nõudlikult.

Borrelli visiit, mis toimus hetkel, mil Vene võimud on vangi mõistnud atendaadikatse üle elanud juhtiva opositsioonipoliitiku, püüavad maha suruda demokraatlikke meeleavaldusi ja saadavad riigist välja Euroopa diplomaate, ei vastanud paraku ootustele, mida Euroopa välispoliitikale ja kõrgele esindajale tuleks seada.

