Navalnõid ravinud Omski haigla arst suri ootamatult

Navalnõi haiglas viibimise ajal nähti seal liikumas eriteenistuse FSB ja siseministeeriumi kõrgeid ametnikke. Opositsionääri mõttekaaslased süüdistasid arste, et nad ei lase viia Navalnõid ravile Moskvasse. Arstid aga väitsid, et esmalt tuleb Navalnõi seisundit stabiliseerida.

Navalnõi haiglas viibimise ajal vastutas Murahovski muu hulgas pressiga suhtlemise eest. Just tema teatas ajakirjanikele, et Navalnõi raske haiguse põhjuseks on «ainevahetuse häired». Samuti ei lubanud peaarst alguses opositsionääri abikaasal Julia Navalnajal oma meest külastada, viidates sellele, et tal pole kaasas abielutunnistust.