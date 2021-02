Blinken kritiseeris Hiinat esimeses vestluses Pekingi tippametnikuga

Blinken lausus Yangile, et «Ühendriigid seisavad ka edaspidi inimõiguste ja demokraatlike väärtuste eest, sealhulgas Xinjiangis, Tiibetis ja Hongkongis», on öeldud välisministeeriumi avalduses.

Blinken märkis, et on nõus Trumpi-aegse välisministeeriumi hinnanguga, et Peking viib läbi genotsiidi Xinjiangi autonoomses piirkonnas, kus inimõigusorganisatsioonide sõnul on enam kui miljon uiguuri ja teisi moslemeid nõndanimetatud väljaõppelaagritesse suletud.