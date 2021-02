Madagaskaril avastati maailma pisim roomaja - nanokameeleon

Loomake on nii väike, et mahub sõrmeotsale.

Saksa ja Madagaskari teadlaste 2012. aasta ühisekspeditsioonil ei teatud veel, kas kaks kogutud isendit, emane ja isane, on täiskasvanud. See selgus alles hiljem, jutustas Glaw.

Isase kameeleoni keha on 13,5 millimeetrit pikk, saba lisab sellele veel üheksa millimeetrit. Emane on ninaotsast sabaotsani 29 mm.

Need kaks ongi ainsad selle liigi esindajad, kes seni leitud.

«Madagaskaril on hulk äärmiselt miniatuurseid selgroogseid nagu maailma kõige väiksemad primaadid ja ühed pisimatest konnadest,» ütles uurimistöö kaasautor, Madagaskari Antananarivo ülikooli teadlane Andolalao Rakotoarison.

«Meil ei ole head seletust, mis see liik on nii pisike,» tunnistas Glaw.

Teadlased teavd aga, et pisiroomajad on hävimisohus, isegi kui nad ei ole veel kantud ohustatud liikide punasesse raamatusse.

«Elukeskkonna hävimine on Madagaskari kahepaiksete ja roomajate kõige suurem oht,» ütles Glaw. «Võibolla tulevikus on selleks kliimamuutus, aga praegu on metsade mahavõtmine.»