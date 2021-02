Microsoft peatab USA valimistulemuste vastu hääletanud poliitikute rahastamise

Toetused, mida Microsofti töötajad ja osanikud on senini ettevõtte osanike vabatahtliku poliitilise tegevuse komitee (PAC) kaudu neile poliitikutele suunanud, peatatakse 2022. aastani, kinnitas ettevõtte aspresident Fred Humphries.

Ta lisas, et poliitilise tegevuse komitee soovib välja tulla demokraatia arendamise algatusega, mis toetaks kampaania rahastamise reformi ja hääleõiguse laiendamist.

«Usume, et need sammud on asjakohased, arvestades nende küsimuste tähtsust Ameerika demokraatia stabiilsuse ja tuleviku jaoks,» ütles Humphries blogipostituses.