Frontexi juhile saavad osaks uued süüdistused

Fabrice Leggerit tabanud süüdistused tulevad ajal, mil Frontexi roll Euroopa Liidu piirikontrollis suureneb. Leggeri ülesanne on tugevdada Euroopa välispiiri kontrolli ja selleks on eelarves ka vahendid.

Samal ajal on prantslasest piirivalvejuhti süüdistatud nii migrantide vastu kasutatud meetodites kui ka organisatsiooni kulueeskirjade eiramises.

Euroopa Parlamendi liikmed ja aktivistid on kutsunud Leggerit tagasi astuma, kuid Frontexi juht keeldus.

Lisaks ajakirjanduses avaldatud tõenditele tagasitõrjumise kohta on OLAF-i läbiotsimine Frontexi peakorteris Varssavis päevavalgele toonud pettuse ja töötajate ahistamisega seotud juhtumid.

Prantsuse ajalehe Libération ja Saksa Der Spiegeli järgi on osa rikkumisi seotud lepinguga, mille Frontex sõlmis Poola IT-teenuseid pakkuva ettevõttega.

«Me vajame tugevat ja hästi toimivad Frontexit,» ütles ta ajakirjanikele, tõstes esile, et tegemist on Euroopa Liidu suurima agentuuriga, millel on väga suur võim.