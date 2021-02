Koroonavaktsiini Sputnik V katsetamine lastel algab juunis

«Nagu kõigi ravimite puhul, ei saa laste hulgas läbiviidavad katsed alata enne, kui täiskasvanute katsed on lõpetatud. Kui kõik läheb hästi, siis ma loodan, et me alustame juunikuus vaktsiiniuuringuid ka laste hulgas,» ütles Gintsburg telekanalile Rossija-1.