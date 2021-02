Fotod ⟩ Holland sai 10-aastase vaheaja järel taas lumetormi tunda

Suuremas osas Hollandist on lund 5-10 sentimeetrit, kuid kohati on lumehangede paksus kuni 30 cm.

Ilmateenistus ennustab Hollandile kuni 10 miinuskraadidega päeva, see annab lootust, et kanalid jäätuvad ja saab uisutada.

Peaminister Mark Rutte on juba teada andnud, et uisutamiseks antakse luba, kui kanalitel on jää piisavalt paks. Viimati juhtus see 2019. aastal.