Netanyahu lubas pärast valimisi esmakordselt ministrikohta moslemile

«Olen uhke, et tuntud haridustegelane Nail Zoabi, kes on pühendanud nii palju aastaid araabia ühiskonnale, ühineb meie nimekirjaga,» teatas Netanyahu oma Facebookis tehtud videopostituses.

Video alapealkirjas seisis, et see on «esimene kord, mil Iisraeli moslemist kodanik Likudiga ühineb».