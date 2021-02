Biden: USA ei tühista sanktsioone Iraani kõnelustele toomiseks

Küsimusele, kas ta peatab sanktsioonid, et veenda Iraani naasma kõnelustelaua taha, vastas Biden pühapäeval uudistekanalile CBS antud usutluses lühidalt ja selgelt: «Ei.»

Aastal 2015 sõlmitud lepe on hapras seisus alates 2018. aastast, mil Donald Trump USA leppest taandas ning Teheranile taas sanktsioonid kehtestas.

Bideni administratsioon on väljendanud soovi leppesse naasta, kuid kinnitanud, et esmalt peab Teheran täitma kõiki leppega võetud kohustusi.

4. jaanuaril teatas Iraan, et alustas 20 protsendini rikastatud uraani tootmist, mis on oluliselt kõrgem leppes lubatud 3,67 protsendist, kuid olulisem madalam sellest, mida on vaja tuumapommi valmistamiseks.