ülevaade ⟩ Navalnõi tiimi viimased päevad

Nädala alguses teatas Moskva prokuratuur, et andis ­korralduse peatada kohtupidamise ajaks kõigi Navalnõi piirkondlike ­kontorite töö. Moskva prokuratuuri ­sõnul ei tohi need organisatsioonid enam korraldada ­meeleavaldusi, jagada veebisisu, osaleda valimis­tel ega kasutada pangakontodel olevat raha, välja arvatud juhul, kui on vaja maksta makse või trahve.