Vaktsineerimispunkt New Orleansi baaris. FOTO: Gerald Herbert/AP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden rõõmustas täidetud lubaduse üle, et esimese saja ametipäeva jooksul on jagatud 200 miljonit vaktsiinidoosi, kuid nüüd on tekkinud uus probleem – vaktsiinitahtjad hakkavad otsa saama.