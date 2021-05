ülevaade ⟩ Marini valitsus jätkab ebatäiusliku eelarvekompromissiga

«Oleme koos valitsusparteide esimeestega leidnud kokkuleppe kesksetes küsimustes,» lausus sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin eile päeval oma ametiresidentsi juures ajakirjanike ette astudes. «Oleme kõik tulnud üksteisele vastu, kõik on olnud paindlikud ja on olnud tahet. Ükski erakond ei kõnni siit minema, vaid alles jääb viis parteid.»

«Kokkulepe pole täiuslik, kuid elu on seda harva,» lausus Saarikko. «On tähtis, et valitsus suudab edastada sõnumi, et on võimeline otsustama. Võimeline lahendusteks. Tähtis on õige suund ja võimekus Soomet reformida, vastutustunne majanduse suhtes.»