Itaalia täitis lõpuks päevas 500 000 inimese kaitsesüstimise eesmärgi

Ametliku statistika andmeil on praeguseks manustatud pea 19,5 miljonit vaktsiinidoosi ning 60 miljoni elanikuga riigis on 5,75 miljonit inimest COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud.

Valitsuse koroonaviiruse volinik, armeekindral Francesco Paolo Figliuolo ütles riiklikule RAI telekanalile, et juuli keskpaigast peaks 60 protsenti täiskasvanud elanikest olema täielikult vaktsineeritud.

Vaktsineerimise tempo on viimastel päevadel tõusnud, kuid ärilehe Il Sole 24 Ore arvutuste kohaselt tehakse päevas keskmiselt siiski vaid 360 000 kaitsesüsti.

Euroopa Haiguste Ennetuse ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmeil on Itaalia vaktsineerimise osas teistest Euroopa suurematest riikidest veidi maas.

Vaid veidi alla 25 protsendi itaallastest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi, võrreldes 28,1 protsendiga sakslastest, 26,7 protsendiga prantslastest ning 27,6 protsendiga hispaanlastest.

Itaalia majandus on viiruse tõttu suurimas languses pärast Teist maalimasõda ning ametlikult on riigis viiruse tagajärjel surnud 120 000 inimest. Euroopas on rohkem koroonasurmasid vaid Suurbritannias.