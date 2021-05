FOTOD ⟩ Soomes ja Rootsis avaldasid sajad meelt koroonapiirangute vastu

Politsei märkis Twitteri postituses, et meeleavaldus on seadusevastane, kuna sellel ei järgitud praegu kehtivaid koroonapiiranguid. Helsingis on lubatud maksimaalselt kuue inimesega kogunemised. Kinnipeetud ei allunud politsei korraldustele ja said trahvi, ülejäänud läksid laiali suuremate intsidentideta.