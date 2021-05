Koroona levikuga hädas Ukrainas algas massvaktsineerimine

Pandeemia ajal on koroonaga haigestunud üle kahe ja poole miljoni ukrainlase. Ukraina on nakatumisnäitajaga 11. kohal maailmas ja 7. kohal päevase suremuse arvestuses. Pärast kuuenädalast karantiini avati laupäeval Kiievis poed, kohvikud ja restoranid.

«Me loodame, et lihavõttepidustuste, baaride, restoranide ja terrasside avamise tõttu Covid-19 nakatumine märgatavalt ei kasva,» ütles Ukraina immunoprofülaktika ekspertide grupi juht Fjodor Lapii. Lapii ütles, et tema hinnangul ei tule elanikkond end vaktsineerima.

«Mul on kahju seda öelda, aga nii arstid kui ka elanikkond tervikuna ei ole vaktsineerimiseks meelestatud. Annaks jumal, et me tõmbaksime vaktsineerimisse kaasa 50 protsenti täiskasvanud elanikest,» lausus ta.