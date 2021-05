Praeguse koroonapandeemia üheks sümboliks võib aastate pärast saada Namiibia põhjaosas ja Angola lõunaosas elava himba hõimu naisliige, kellel rinnad on katmata, kuid kes kannab näomaski.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Koroonaviirus on selles maailma nurgas lihtsalt üks pandeemiatest, mis saabus paljudele mõistetamatu kauge välismaise surmaohuna piirkonda, mida on vaevanud aastaid karmist põuast põhjustatud katastroof. Nüüd ähvardab kõige tõsisem viirus taevast, teine, nähtamatu, ohustab janust kurku, ülejäänutest on saanud vähehaaval harjumus.