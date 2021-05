Leedu on hädas ebaseaduslike migrantidega

Suurem jagu neist migrantidest on Iraagi kodanikud, neid on Leedu pinnal kinni peetud 59. Mullu ei pürginud Leetu ükski iraaklane.

«Piirivalve andmetel võib nende teekond olla järgmine: nad jõuavad Minskisse lennukiga otse Iraagist ja sealt liiguvad autoga otse Leedu piirile. Pärast piiri ületamist ja piirivalvele vahele jäämist esitavad nad varjupaigapalve, kuigi reisi sihiks on sootuks teised Euroopa riigid,» ütles BNS-ile piirivalve pressiesindaja Giedrius Mišutis.

Piirivalve sõnul, kuigi lõviosa migrante on iraaklased, on palju ka poliitilise tagakiusamise eest pagevaid valgevenelasi, kes loodavad varjupaika ja humanitaarabi saada. Tänavu on eelmise nädala lõpuni selliselt Leetu jõudnud 21 valgevenelast. Esimeses kvartalis selliseid juhuseid aga ei olnud.