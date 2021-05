USA välisminister esitles G7 kohtumisel uut lähenemist Põhja-Koreale

Blinkeni sõnul loodab ta, et Põhja-Korea haarab võimalusest ja alustab Ühendriikidega kõnelusi.

«Loodan, et Põhja-Korea kasutab seda võimalust diplomaatiliste kontaktide sõlmimiseks ja uurib, kas on võimalusi liikuda edasi meie eesmärgi ehk täielikult tuumavaba Korea poolsaare poole,» ütles Blinken.

USA välisministri sõnul on nüüd Põhja-Korea otsustada, kas ta soovib sellel põhjal edasi liikuda.

G7 riikide välisministrid kohtusid Suurbritannias, et arutada pandeemiajärgset päevakorda ja valmistuda ette ühenduse juunis toimuvaks tippkohtumiseks Edela-Inglismaal.

Samas teatas Valge Maja, et jätkab Põhja-Koreaga suhtlemist, mis on kursimuutus president Barack Obama aegsest «strateegilise kannatlikkuse» strateegiast, mis hõlmas distantsi hoidmist kuni Pyognyang oma käitumist muudab.

«Meie poliitika ei keskendu suure tehingu saavutamisele, ent samuti ei tugine see strateegilisele kannatlikkusele,» ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Põhja-Korea on Bideni lähenemise juba hukka mõistnud ja teatanud, et selle varjatud eesmärgiks on üle poole sajandi kestnud vaenuliku poliitika jätkamine.