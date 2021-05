USA võib anda Pfizerile kasutusloa teismeliste vaktsineerimiseks

Pfizer on pöördunud erakorralise kasutusloa saamiseks, et pakkuda vaktsiini teismelistele vanuses 12–15 teismeliste, teatas CNN valitsusametnikule viidates.

Praegu on Pfizeri vaktsiinil USAs kasutusluba 16-aastaste ja vanemate tarvis. Ravimitootja teatas märtsis, et on teinud kliinilised katsed 2260 teismelisega vanuses 12–15 ja need olid edukad.