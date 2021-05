Lõuna-Korea piimatööstus reklaamis jogurtit koroonaviiruse imeravimina

Skandaal lahvatas kolme nädala eest, mil Lõuna-Korea suuruselt kolmanda piimatootja Namyang Dairy Product uurimisharu juht väitis Korea biomeditsiini instituudi konverentsil, kus osalesid ka ajakirjanikud, et nende jogurtijook Bulgaris on tõhus ennetamaks Covid-19sse haigestumist.

«Me oleme esimene firma riigis, kes on avastanud, et hapendatud piimatooted on tõhusad gripi ja Covid-19 viirushaiguste ennetamisel,» ütles Park Jong-su kohtumisel, lisades, et ahvide kopsurakkudega tehtud katsed näitasid, et jogurtijook kõrvaldas A-gripi viiruse 99,999-protsendise tõhususega ja koroonaviiruse 77,8-protsendise tõhususega.