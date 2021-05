Kuigi Hiina vaktsiinitootja Sinovac pole taotlenud Euroopas müügiluba, alustas maailmajao ravimiamet seda puudutavate uuringute läbivaatamist. Leedus on nüüdseks vaktsiini juba külluses, kuid peamine mure on seotud lonkava kaitsepoogitavate registreerimisega.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas täna, et alustab Hiina firma Sinovac koroonavaktsiini andmete kiirendatud korras läbivaatamist, et hinnata selle tõhusust ja ohutust. See on esimene samm vaktsiinile Euroopa Liidus kasutusloa andmise teel.