Europarlamendi liikmed survestavad Bakuud Armeenia sõjavange vabastama

«Me palume teil nõuda kõigi Armeenia sõjavangide kodumaale lubamist,» seisab parlamendiliikmete kirjas Euroopa Komisjonile, Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Liidu diplomaatilisele teenistusele, mille juhte Ursula von der Leyenit, Charles Micheli ja Josep Borrelli ärgitatakse kasutama oma mõjujõudu nõudmaks Aserbaidžaanilt lihtsalt rahvusvahelise õiguse austamist.

Armeeniale sai eelmisel aastal peetud kuuenädalases sõjas osaks ränk kaotus. Sõjas langes mõlemal poolel kokku vähemalt 6000 inimest ning kaotaja Armeenia pidi loovutama Aserbaidžaanile kolmkümmend aastat varem sõjas võidetud alad.

Venemaa vahendusel sõlmiti 6. novembril rahuleping, millega lõpetati verevalamine ja pooled lubasid loovutada kõik sõjavangid ja hukkunute säilmed.

Armeenia väidab, et on kõik vangid tagasi andnud, aga Aserbaidžaan hoiab teadmata arvu vange kinni, et neid vajadusel vahetuskaubana kasutada.

«Allesjäänud vangide arvu on raske täpselt hinnata, sest paljud on kadunuks jäänud ja Aserbaidžaani pool ei soostu koostööd tegema,» öeldakse europarlamendi kirjas. «Aga nende hulgas on 72 inimest, kelle vangistamist Aserbaidžaan tunnistab ja 112 inimest, kelle kohta Aserbaidžaan ei ole mingit teavet andnud, ja 61, kelle vangistamist Aserbaidžaan kategooriliselt eitab, aga kelle kohta on vastupidiseid tõendeid.»

Aserbaidžaan väidab, et on kõik Armeenia sõjavangid üle andnud, aga möönab, et vangis on veel mõned, kes võeti kinni pärast rahuleppe allkirjastamist. Neid leping ei hõlma ja need on terroristid-sabotöörid, kelle üle tuleb kohut mõista, ütleb Bakuu.