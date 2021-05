Föderaalringkonna rajamise alusdokumendi järgi peab föderaalvalitsuse keskus säilitama neutraalsuse ja püsima eraldiseisva haldusüksusena, et vältida ühegi osariigi mõju alla sattumist. Paraku tähendab äärmuslik neutraalsus ka seda, et kohalikke seadusi võivad määrata teistest osariikidest valitud Kongressi saadikud.

«See on inimõiguste küsimus,» lausus eluaegne Washingtoni elanik ja poliitiline aktivist Ty Hobson Powell kanalile Global News. «Aga see on ka rassivõrdsuse küsimus.»