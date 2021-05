ÜLEVAADE ⟩ India püha linn jäeti koroonakriisis enda eest seisma

«Meid ujutatakse üle kõnedega, kus palutakse saada voodikohta või hapnikku,» ütles BBC-le anonüümseks jääda soovinud meditsiinitöötaja. «Praeguses olukorras, kus ka kõige elementaarsemad rohud on defitsiit, võtavad inimesed aegunud ravimeid. Nad ütlevad, et need on vähem efektiivsemad, kuid vähemalt on see midagi,» lisas mees.