Itaalia on taas valmis turiste vastu võtma

«Teil on aeg broneerida oma puhkused Itaalias!» ütles Draghi ajakirjanikele, lubades «selgeid ja lihtsaid reegleid» turvalise reisimise tagamiseks. «Maailm januneb siia reisimise järele. Pandeemia on sundinud meid ajutiselt sulguma. Aga Itaalia on valmis maailma taas vastu võtma.»

Koroonaviiruse pandeemia on olnud Itaaliale raske nii majanduslikult kui surmade arvu poolest, mis on Euroopa Liidu kõrgeim. Viirus on nõudnud riigis üle 120 000 inimelu.

Itaalia oli pandeemia eel maailma viies enim külastatud riik, kuid reisijate arv langes mullu üle 60 protsendi.

Draghi märkis, et Euroopa Liit loodab saada juuni teiseks pooleks tööle «roheliste» passide süsteemi, mis tagaks lihtsama reisimise turistide jaoks, kes on vaktsineeritud, andnud negatiivse koroonaproovi või saavad tõestada, et nad on immuunsed.

Mai keskpaigaks plaanib Itaalia käiku lasta ka riikliku rohelise passi süsteemi, mis lubab reisimist riigisiseselt.

G20 turismiministrite kohtumisel märgiti, et turism on endiselt üks viirusest enim räsitud sektoreid.