Biden «ootab ja loodab» kohtuda Putiniga juunis

Biden tegi aprillis ettepaneku kohtumiseks kolmandas riigis, et arutada pingestunud suhteid seoses Venemaa mõõgatäristamisega Ukraina ümber ja vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi kohtlemisega. Lahkarvamusi põhjustavaid teemasid on teisigi.

Putini nõunik Juri Ušakov ei ole kõneluste toimumist kinnitanud, kuid on öelnud, et planeerimine käib.

Biden osaleb juuni keskel tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Suurbritannias ning seejärel NATO ja EL-i tippkohtumistel Brüsselis. See avab logistilise akna eraldi kokkusaamiseks Putiniga.

Soovi võõrustada USA ja Venemaa liidri kohtumist on avaldanud Soome ja Austria.

Samas on Bideni administratsioon rõhutanud, et soovib tuua Washingtoni ja Moskva suhetesse strabiilsuse ning et riigid saavad teha koostööd mitmes võtmevaldkonnas, nagu tuumarelvad ja kliimakriis.