Madridi valimistel saatis edu piirangutevastaseid parempoolseid

Pärast pea kõigi sedelite kokkulugemist oli loosungi all «Vabadus» kampaaniat teinud Ayuso erakond kogunud 44 protsenti häältest ehk 22 protsenti rohkem kui kahe aasta eest.

Kolmel vasakparteil kokku oli hääli 41 protsenti. Tegemist on ränga lüüasaamisega Hispaania peaministri Pedro Sáncheze pahempoolsele koalitsioonile.

Valimistulemus tagab Rahvaparteile 136-kohalises regionaalparlamendis 65 kohta, sotsialistid said vaid 24 mandaati, mis on 13 võrra vähem kui 2019. aastal.

Absoluutse enamuse puudumine sunnib 42-aastast Ayusot otsima toetust paremäärmuslikult erakonnalt Vox, mis võitis parlamendis 13 kohta. «See poleks maailma lõpp,» on ta ise öelnud.

«Me kukkusime läbi, me jäime väga kaugele piisava enamuse kokkusaamisest,» lausus ta vaid seitse nädalat pärast seda, kui oli tagasi astunud asepeaministri kohalt, et kandideerida Madridis oma erakonna ridades.

Kuigi Podemos sai rohkem hääli kui eelmistel valimistel, jääb see regionaalparlamendis 10 mandaadiga väikseks tegijaks. Samas kui selle vasakäärmuslik rivaal Mas Madrid võitis 24 kohta.

Kaheksateist kuud piirkonda juhtinud Ayuso on seisnud vastu valitsuse survele kohalikule majandusele karmimaid piiranguid kehtestada.

Madrid on ainus suur Euroopa pealinn, mis on hoidnud baarid, restoranid ja teatrid avatuna pärast seda, kui üleriigilised lukustusmeetmed 2020. aasta juunis lõppesid.

Teisipäevastel valimistel piirkonnas, mida PP on valitsenud 26 aastat, sai hääletada 5,1 miljonit inimest.

Kuigi Madridis on nakkus- ja suremusnäitajad Hispaania kõrgeimad, on Ayuso järjekindlalt trotsinud üleskutseid baarid ja restoranid sulgeda.

Ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamine Madridis tabas poliitilist eliiti üllatusena, kuid oli Ayuso poolt nutikas samm, et kasseerida sisse kogunenud poliitiline kapital.

Kuigi kriitikute sõnul on tema poliitika nõudnud regioonis märkimisväärset lõivu – Hispaania 78 000 koroonaohvrist pea 15 000 –, on see tasunud end ära valimistel.