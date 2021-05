USA luure: Talibani naasmine ohustab edusamme naiste õiguste osas

USA ja rahvusvaheliste vägede taandumine, mis peaks lõpule jõudma septembris, on toonud kaasa põhjendatud kartused, et Taliban naaseb täie jõuga.

«Taliban on oma naiste õigusi piiravas lähenemises üldjoontes järjekindel ning pööraks tagasi suure osa viimase kahe aastakümne edusammudest, kui rühmitus võimu riigis tagasi saaks,» öeldakse raportis.

Selles märgitakse, et rühmituse juhtkond on vähe muutunud, kõnelustel ollakse paindumatud ja «rakendatakse rangeid sotsiaalseid piiranguid valdkondades, mis juba on nende kontrolli all».